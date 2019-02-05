﻿ Stanislavsky.lv приглашает всех на новый театральный сезон, Mixnews.lv

Культура |

5 и 6 марта в 19.00 на сцене Дома Москвы, в Риге, состоится Международный фестиваль дипломных спектаклей театральных вузов Stanislavsky.lv, в рамках которого впервые выступят гости из Санкт-Петербурга.

Участниками XII сессии станут студенты 4-го выпускного курса актерского факультета одного из старейших и самых крупных театральных вузов мира - Российского государственного института сценических искусств (в прошлом известного как ЛГИТМиК).

Художественным руководителем курса является актер и режиссер Арвид Зеланд, который также является постановщиком одного из демонстрируемых спектаклей - "И дольше века длится день".

С Зеландом в Ригу приедут 24 молодых актера, один из них - Артур Чех - является выпускником театра-студии при Доме Москвы "Реверанс".

С представлением по мотивам бестселлера русско-киргизского классика Чингиза Айтматова зрители смогут ознакомиться в первый день фестиваля, 5 марта, мероприятие состоится в 19.00. Билеты на спектакль будут стоить от 12 до 20 евро, приобрести их можно будет в кассах Дома Москвы и на сайте Biļešu Serviss.

Между тем 6 марта зрителем будет представлен фееричный музыкальный спектакль о первых чувствах между мальчиками и девочками "Дело в шляпе", режиссером представления является Полина Красавина. Мероприятие состоится в 19.00, билеты на него можно купить в кассах Дома Москвы и на сайте Biļešu Serviss по цене от 12 до 17 евро.

Как отмечают организаторы фестиваля, ученики режиссера спектакля "И дольше века длится день" Арвида Зеланда работают в Рижском русском театре им. М. Чехова. Актеры Алексей Коргин и Александр Маликов неоднократно становились лауреатами премии "Лучший актер". 6 марта артисты вместе с Зеландом проведут перформанс со зрителем после спектакля "Дело в шляпе".

Зеланд является заслуженным деятелем искусств Республики Карелии, а также регулярно проводит мастер-классы для студентов из Испании, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран. Среди его учеников режиссера есть такие актеры как Ксения Лукьянчикова (исполнительница главных ролей в сериалах "Красная королева" и "Крылья империи") и Олег Гаас (исполнитель главных ролей в сериалах "Sпарта", "Любимая учительница", "Вторая первая любовь").