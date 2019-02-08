﻿ Ушел из жизни актер Сергей Юрский, Mixnews.lv

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В Москве умер народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба театра Моссовета.

Дочь народного артиста России Дарья рассказала о смерти отца, передает ТАСС.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", — сказала Дарья Юрская.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье.

Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета.

Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как "Республика ШкИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой" и "Любовь и голуби".

Фильм "Любовь и голуби" с участием Сергея Юрского

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В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского на курс Леонида Макарьева. Спустя два года был приглашен в БДТ.

В 1967 году Юрский удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя ровно 20 лет — народного артиста РСФСР. Он также был награжден орденом Почета, медалью Пушкина, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Является лауреатом ряда правительственных премий, а в 2011 году стал лауреатом премии "Звезда театрала".