﻿ Сергей Юрский на Baltkom: латыши и местные русские - единая нация, Mixnews.lv

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Кончина актера театра и кино Сергея Юрского потрясла многих поклонников его таланта, в том числе и из Латвии. Легендарный артист не раз бывал в Риге, выступал, а также приходил на радио Baltkom.

В одном из интервью Юрский сказал, что противостояние русской и латышской общин должно прекратиться, чтобы люди, живущие в Латвии, могли вместе строить свое государство.

"Количество латышских русских очень велико. Это неизменно со времен Российской Империи, с давних времен здесь жили русские, многие на тех же правах, что и латыши. Однако позже образовалась Латвия – молодая страна, которая, во-первых, имеет право ощущать себя страной, а во-вторых, хочет себя утвердить как страна и как нация", - отметил Юрский.

Актер добавил, что для достижения этой цели необходимо сплотиться людям любой национальности, считающим себя латвийцами.

"По закону вежливости, мне кажется, в этом должны помогать те, кто живут на этой земле, но являются этнически другими. Иначе просто не получится сплотить эту маленькую страну, этот прекрасный город Рига. В бесконечных спорах можно просто разорваться", - заключил Юрский.

Особое впечатление на актера произвела акиця "Цепочка друзей книги", в рамках которой сотни людей разных национальностей передали из рук в руки книги, которые обрели свой новый дом в Замке света. Сергей Юрский считает, что совместные дела, такие, как это мероприятие, должны сплачать людей, устраняя любую рознь.

Как сообщалось, артист Сергей Юрский скончался сегодня утром в Москве на 84-м году жизни.

В последнее время он тяжело болел. Юрский работал в Театре имени Моссовета с конца 70-х годов, он также играл на сцене Театра Школа современной пьесы, снялся более чем в 40 фильмах.

Сергей Юрский играл в фильмах "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя". В фильме "Золотой теленок" (1968) он сыграл Остапа Бендера.