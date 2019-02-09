﻿ В Волгограде госпитализирован актер Петр Зайченко, Mixnews.lv

В Волгограде госпитализирован актер Петр Зайченко
Культура | 9 февраля 2019 года, 16:25
В Волгограде с подозрением на инфаркт госпитализирован 75-летний актер Петр Зайченко. Об этом порталу "Волгоград Онлайн" рассказал внук артиста Артем Папкин.
Зайченко пожаловался врачам на боль в груди. Серьезной угрозы его здоровью нет, отметили медики.
Заслуженный артист России Петр Зайченко известен ролями в картинах "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание". Кроме того, он снимался в популярных сериалах "Дальнобойщики", "Участок". Всего на счету актера более 50 ролей в сериалах и кино.
Фото: скриншот с YouTube
Источник: РИА Новости