﻿ В Волгограде госпитализирован актер Петр Зайченко, Mixnews.lv

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В Волгограде с подозрением на инфаркт госпитализирован 75-летний актер Петр Зайченко. Об этом порталу "Волгоград Онлайн" рассказал внук артиста Артем Папкин.

Зайченко пожаловался врачам на боль в груди. Серьезной угрозы его здоровью нет, отметили медики.

Заслуженный артист России Петр Зайченко известен ролями в картинах "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание". Кроме того, он снимался в популярных сериалах "Дальнобойщики", "Участок". Всего на счету актера более 50 ролей в сериалах и кино.

Фото: скриншот с YouTube