﻿ Латышский дирижер Нелсон получил две награды Grammy, Mixnews.lv

Культура |

В воскресенье в Лос-Анджелесе были вручены престижные музыкальные награды Grammy, и в двух категориях награды получил латышский дирижер Андрис Нелсонс совместно с Бостонским симфоническим оркестром, свидетельствует информация на официальном сайте Grammy.

Награды получены за изданный в июле альбом Shostakovich: Symphonies Nos. 4&11, который был выдвинут в категории "Лучше всего продюсированный альбом классической музыки" и "Лучшее достижение оркестра" и в обеих категориях выиграл.

Нелсонс уже получал награду Grammy в категории "Лучшее достижение оркестра" два предыдущих года за исполнение произведений Д. Шостаковича.

На своей странице в фейсбуке Нелсонс выразил благодарность за награду своей команде.