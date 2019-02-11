﻿ Латышский дирижер Нелсон получил две награды Grammy, Mixnews.lv

Латышский дирижер Нелсон получил две награды Grammy (3)
Культура | 11 февраля 2019 года, 08:26
В воскресенье в Лос-Анджелесе были вручены престижные музыкальные награды Grammy, и в двух категориях награды получил латышский дирижер Андрис Нелсонс совместно с Бостонским симфоническим оркестром, свидетельствует информация на официальном сайте Grammy.
Награды получены за изданный в июле альбом Shostakovich: Symphonies Nos. 4&11, который был выдвинут в категории "Лучше всего продюсированный альбом классической музыки" и "Лучшее достижение оркестра" и в обеих категориях выиграл.
Нелсонс уже получал награду Grammy в категории "Лучшее достижение оркестра" два предыдущих года за исполнение произведений Д. Шостаковича.
На своей странице в фейсбуке Нелсонс выразил благодарность за награду своей команде.
Старина, судя по тому что ты всегда первый ухитряешся комментировать статьи, ты вообще не выходишь из MIXNEWS. Ты реально больной (и безработный) человек.
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Ak nokavēji.
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Apsveicu ar izcilo panàkumu.
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