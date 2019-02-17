﻿ Паулс: дуэт Carousel с лирической песней - правильный выбор для Евровидения, Mixnews.lv

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Оценив восемь финалистов конкурса Supernova, решение отправить на международный конкурс "Евровидение" дуэт Carousel с лирической песней That Night было правильным, заявил маэстро Раймонд Паулс.

Он указал, что в этом году у Латвии будет нестандартное выступление, поскольку "пойдем без огней" и с простой песней.

Паулс также отметил, что в этом году все остальные финалисты Supernova были похожи друг на друга, то есть, не было никого, кто бы "сильно выделялся".

На вопрос, сможет ли Carousel своей песней удивить Европу, как это в 2017 году сделал представитель Португалии на конкурсе Сальвадор Собрал, Паулс ответил: "Посмотрим".

Как сообщалось ранее, Латвию в этом году на Евровидении в Тель-Авиве будет представлять дуэт Carousel с песней That Night.

Победитель конкурса Supernova 2019 получил право выступить на 64-м международном конкурсе песни Евровидения в Тель-Авиве, в котором в этом году будут представлены 42 страны, 36 из них будут состязаться в двух полуфиналах, которые пройдут 14 и 16 мая, а финал конкурса состоится 18 мая.

Представитель Латвии будет выступать во втором полуфинале 16 мая.

Фото: flickr.com/photos/aigarsprusis