﻿ В Риге пройдет открытая встреча с Адольфом Шапиро, Mixnews.lv

Культура |

Фото: Марис Морканс

22 февраля в рамках цикла «Театральные встречи» в рижском клубе «Культурная линия» состоится открытая встреча с легендарным театральным режиссером Адольфом Шапиро.

Вход свободный, но обязательна резервация мест в зале по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com

Встреча состоится 22 февраля в 19:00 в Риге в конференц-зале Tallink Hotel Riga (ул. Элизабетес, 24).

В этом году режиссеру исполнится 80 лет. Но он продолжает активно работать. Входит в состав жюри российской национальной премии «Золотая маска», пишет книгу о Станиславском и с оптимизмом относится к новаторским и провокационным изыскам современных молодых режиссеров и драматургов. Сам, тем не менее, предпочитает на протяжении последних двадцати с лишним лет ставить исключительно классику.

Адольф Яковлевич - лауреат множества международных премий в области искусства, кавалер латвийского Ордена Трех Звезд и российского Ордена Дружбы, президент российского центра Международной Ассоциации театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ).

Тридцать лет он возглавлял широко известный как в СССР, так и за рубежом Рижский ТЮЗ, в 1990 году был избран Всемирным Президентом Международной Ассоциации театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ). Шапиро был первым постановщиком пьес многих своих великих современников – Арбузова, Володина, Светлова, Васильева, Бродского. Его театр имел уникальную структуру (два здания и две труппы - русскую и латышскую) и широкую известность, как в СССР, так и за рубежом. Преподавал в Рижской Консерватории, где выпустил три актерских курса и один режиссерский.

А в 1992 году ТЮЗ был ликвидирован. (Об этом спустя годы Шапиро написал книгу «Как закрывался занавес», удостоенную премии журнала «Дружба народов» за лучшую публикацию года). В настоящий момент работает над книгой о Константине Сергеевиче Станиславском. В Риге Адольф Шапиро проведет открытую встречу на тему «О свободе творчества и театре вне границ»

«Как поэт в России больше, чем поэт, так и русский театр имеет какое-то мессианское назначение... В России к театру особая любовь. Может быть, оттого, что реальная жизнь сложная, нестабильная, меняющаяся. А театр, хотим мы этого и или нет, связан с жизнью общества, c тем, что происходит вокруг нас. Потому и современный театр меняет свое лицо, он разноликий в отличие от советского времени», - считает Шапиро.

С 1993 года Адольф Яковлевич живет в Москве. Ставит спектакли в Большом и Малом театрах, Театре им. Маяковского, МХТ им. Чехова, театре Et Cetera, БДТ им. Товстоногова и многих других. Выезжал на постановки в Венесуэлу, Никарагуа, Польшу, Израиль, Францию, Грецию, Эстонию. Ведет мастер-классы в крупнейших университетах Европы и Америки (в частности – в Гарвардском, Карнеги- Меллон, Индианапольском, Чикагском).

С 2007 года — художественный руководитель проектов санкт-петербургского ТЮЗа им. Брянцева. В 2011 году был избран почетным доктором Шанхайской театральной академии и практически одновременно награжден указом Президента России орденом «Дружбы», а указом Президента Латвии - орденом «Трех Звезд».

После закрытия своего театра Шапиро приезжал в Ригу лишь эпизодически. В 2016-м году принял участие в открытии мемориальной доски на здании, где когда-то жил и работал его театр. А также является патроном проходящего в Риге международного фестиваля студенческих спектаклей Stanislavsky.lv

На открытый диалог с режиссером, чье имя в Латвии навсегда связано с историей национальной культуры и известно практически каждому человеку старше 40 лет, приглашаем всех желающих - журналистов, актеров и режиссеров, педагогов русского языка и литературы, воспитанников творческих студий, продюсеров, студентов.

Встреча с Адольфом Шапиро состоится 22 февраля в 19:00 в Риге в конференц-зале Tallink Hotel Riga (ул. Элизабетес, 24). Вход свободный, но с обязательной резервацией мест по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com.