﻿ Житель Резекне прославился в Instagram благодаря рисункам котов, Mixnews.lv

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Молодой житель Резекне Айнар Олутниекс стал настоящей знаменитостью в соцсети Instagram, благодаря своим рисункам котов. Более полутора лет назад парень решил каждый день рисовать хотя бы одного кота и размещать его на своей странице в Instagram. Теперь за его деятельностью следит более чем 100 000 подписчиков по всему миру, сообщает телеканал LNT.

Сейчас работы Олутниекса впервые можно увидеть вне компьютерных мониторов и экранов телефонов - в Лузнавском поместье на данный момент проходит выставка рисунков жителя Резекне. Представленные на выставке работы установлены так, чтобы с одной стороны посетителю была видна фотография кота, которой вдохновился Олутниекс, а со второй - рисунок.

Как сообщает телеканал, в течение полутора лет Айнар нарисовал более 450 котов с помощью программы Photoshop. Сам художник считает, что со временем у него выработался свой стиль и сейчас у его котов больше нет лишних деталей, в то время как в начале все было наоборот.

Большинство подписчиков Олутниекса проживают в Северной Америке, Бразилии и Азии.

Автор нарисованных котов надеется, что когда-нибудь он сможет зарабатывать на своем хобби. Однако пока что он это делает только ради удовольствия, а его главной мотивацией является - большая отзывчивость людей.

Как сообщает LNT, Олутниекс закончил Резекненскую среднюю школу искусств и дизайна. Выставка котов в Лузнавском поместье продлится до 8 марта.

Фото: pixabay.com