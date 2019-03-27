﻿ В Риге стартует новый театральный проект "Добрый вечер в клубе "Гамлет", Mixnews.lv

Культура |

18 апреля В Риге стартует новый театральный проект "Добрый вечер в клубе "Гамлет". Первый "Добрый вечер" откроет актер Максим Бусел.

Каждый месяц в удивительной атмосфере театра-клуба "Гамлет" (Старая Рига, Яня сета) известные творческие люди представят новые творческие наработки и авторские программы и ждут вас на беседу о вечном и личном.

Это будут душевные творческие встречи с лучшими актерами, режиссерами, музыкантами, литераторами. Эксклюзивная программа и, главное - откровенные разговоры глаза в глаза - о личной жизни, искусстве, любви.

Каждый зритель может стать непосредственным участником вечера и почувствовать себя участником творческого ток-шоу - задать вопросы, обсудить темы, высказать важные для себя вещи и личное мнение о творчестве героя программы. И все это в теплой дружеской атмосфере, за столиками, с бокалом хорошего вина.

Гость первого вечера – Максим Бусел, актер Рижского русского театра им. М. Чехова, трижды названный зрителями "Лучшим молодым актером сезона", номинант конкурса "Актер года-2018" ("Ночь лицедеев"), исполнитель и композитор, представит программу, специально подготовленную для этого вечера. Программа называется "Все равно тебя любить!"

В программе две части

В первой части - "Вышел месяц из тумана" актер презентует свои новые песни ("Несгорающие", "Вышел месяц", "Наполеон и цвеТЫ"), исполнит отрывки из любимых театральных ролей, расскажет о новых проектах и киносъемках, впервые (!) прочтет отрывок из своего юношеского романа о первой любви.

Вторая часть вечера - "Кто вы, мистер Бусел?" Зрителей ждет откровенный разговор о судьбе и мечтах, любви и страсти, искусстве и увлечениях, силе и слабостях. В этот вечер в личном Максима Бусела барьеров для общения не будет, и зрители сами смогут задать любые вопросы актеру.

Бусела часто называют латвийским Джеймсом Дином. Он сыграл множество знаковых ролей на сцене и в кино, сам пишет музыку и тексты песен. Но при этом он остается очень загадочным героем. На вечере в клубе "Гамлет" мы будем говорить по душам.

Где начинал актерскую карьеру и у кого учился петь Максим Бусел? Как он стал "солистом рок-группы"? Какую роль играет Луна в его вдохновении? Что связывает Максима с Вильямом Шекспиром? Какой он по по характеру? Что его радует и печалит? В чем он находит смысл жизни?

Поговорим об этом и многом другом! Вас ждут сюрпризы. И, конечно, прежде всего вас порадует эксклюзивная программа (песни, отрывки из спектакля, фрагменты повести о первой любви), подготовленная специально для вечера в клубе "Гамлет".

"Добрый вечер в клубе "Гамлет" - культурный проект продюсерской группы "Ангажемент".

Место встречи: Старая Рига, Яня сета, 5 (второй этаж). Театр-клуб "Hamlets".

Начало вечера: 19 часов.

Билеты в сети bilešuserviss