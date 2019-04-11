﻿ Журнал: Путин вычеркнул Херманиса из "черного списка" ради спектакля про Горбачева, Mixnews.lv

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Латвийский режиссер Алвис Херманис готовится к постановке спектакля про первого президента СССР Михаила Горбачева. Режиссер, который был включен в "черный список" России, все же сумел получить визу в РФ, чтобы поговорить с Горбачевым лично, пишет журналу Ir.

Режиссер отправится в Москву уже в середине апреля — Горбачев хочет лично встретиться с ним и рассказать подробности своей жизни.

Спектакль будет совместной постановкой Нового Рижского театра и Театра Наций, которым руководит актер Евгений Миронов. Он же исполнит роль первого президента CССР.

Актер лично встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал, что Херманиса не пускают в страну. Глава государства проконсультировался с ФСБ, после чего Путин сказал Миронову: "твой антисоветский элемент может приезжать".

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но на этот раз есть особая причина", — пояснил журналу режиссер.

По словам Херманиса, над постановкой он работает уже год. Премьера спектакля длительностью 5,5 часов планируется в следующем году.

Источник: NRA

Фото: Flickr/Ģirts Raģelis