﻿ Журнал: Путин вычеркнул Херманиса из "черного списка" ради спектакля про Горбачева, Mixnews.lv

Журнал: Путин вычеркнул Херманиса из "черного списка" ради спектакля про Горбачева (21)

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Культура | 11 апреля 2019 года, 12:50

Латвийский режиссер Алвис Херманис готовится к постановке спектакля про первого президента СССР Михаила Горбачева. Режиссер, который был включен в "черный список" России, все же сумел получить визу в РФ, чтобы поговорить с Горбачевым лично, пишет журналу Ir.

Режиссер отправится в Москву уже в середине апреля — Горбачев хочет лично встретиться с ним и рассказать подробности своей жизни.

Спектакль будет совместной постановкой Нового Рижского театра и Театра Наций, которым руководит актер Евгений Миронов. Он же исполнит роль первого президента CССР.

Актер лично встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал, что Херманиса не пускают в страну. Глава государства проконсультировался с ФСБ, после чего Путин сказал Миронову: "твой антисоветский элемент может приезжать".

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но на этот раз есть особая причина", — пояснил журналу режиссер.

По словам Херманиса, над постановкой он работает уже год. Премьера спектакля длительностью 5,5 часов планируется в следующем году.

Источник: NRA

Фото: Flickr/Ģirts Raģelis

Комментарии 21
моцарт2 часа назад
Кому он нужен это спектакль про Горбачёва, этот Херманис просто не может в Латвии заработать, вот и полез на просторы России, чтобы бабок срубить на халяву, а Путин повёлся, ведь боольшой демократ, вся ельцинская свора при нём хорошо себя чувствует, и потом а для чего же этого парня вносили в чёрный список, чтобы потом вот по звонку отменить, это неуважение к тем , кто составлял эти списки.
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Алекс3 часа назад
Спектакль про Горбачева,за который за миллионы фунтов стерлингов продал страну-СССР,живет в Англии в замках и Путин при этом ,как говорят,хочет восстановить СССР,привечая Горбатого в Москве и разрешая спектакль про этого ублюдка?!
Да в России правят такие же масоны как в США и заварушка только в том,что американских отодвинули от российской кормушки.
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Евлампий 2 часа назад
Хренманис и Горбатый - это как близнецы - братья, друг без друга не могут!!! Только вот кто на это г. смотреть будет, ведь всем известно как горбатого "любят" в России!!!!
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