﻿ В Сети появился трейлер девятого эпизода "Звёздных войн", Mixnews.lv

В Сети появился трейлер девятого эпизода "Звёздных войн"
Культура | 13 апреля 2019 года, 10:19
Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн". Он был показан на фестивале в Чикаго. Официальные трейлеры на английском и русском языках уже размещены на YouTube.
Режиссером и сценаристом ленты выступил Джей Джей Абрамс, снявший ранее 7-ой эпизод "Звездных войн".
Главные роли исполнили Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн). В фильме также появится принцесса Лея, которую играла умершая актриса Кэрри Фишер.
В феврале режиссёр картины сообщил об окончании съёмок.
Источник: Аргументы и Факты