﻿ В Сети появился трейлер девятого эпизода "Звёздных войн", Mixnews.lv

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Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн". Он был показан на фестивале в Чикаго. Официальные трейлеры на английском и русском языках уже размещены на YouTube.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Джей Джей Абрамс, снявший ранее 7-ой эпизод "Звездных войн".

Главные роли исполнили Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн). В фильме также появится принцесса Лея, которую играла умершая актриса Кэрри Фишер.

В феврале режиссёр картины сообщил об окончании съёмок.

Источник: Аргументы и Факты