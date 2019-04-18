﻿ В возрасте 55 лет скончалась звезда "Кадетства", Mixnews.lv

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В Москве в возрасте 55 лет умерла заслуженная артистка России Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Ксению Хаирову.

О причинах смерти не сообщается.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Она окончила школу-студию МХАТ. После этого работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и «Сатириконе». С 1993 года по 2003 год Цывина жила и работала в США. Она вела свою программу «Звездный час» на русскоязычном кабельном канале компании ARA.

С 1986 по 1992 годы Цывина была женой актера Евгения Евстигнеева. В 1994 году она выпустила о нем книгу.

В последние годы Цывина снималась в сериалах «Кадество» и «Ольга».

Руководитель Школы телевидения «Останкино ТВ» считает, что причиной смерти вдовы Евстигнеева могли стать таблетки, вернее, их неправильное употребление. «Она пила антидепрессанты. Жаловалась на общефизическое состояние», — заявила Спиркина.

Руководитель Школы телевидения «Останкино ТВ» считает, что причиной смерти вдовы Евстигнеева могли стать таблетки, вернее, их неправильное употребление. «Она пила антидепрессанты. Жаловалась на общефизическое состояние», — заявила Спиркина.

При этом Ирина Цывина в ближайшее время собиралась выйти на работу. Она признавалась подруге, что находится в депрессии и не может одна находиться дома, сообщает «РЕН-ТВ».

Источник: Телеканал Дождь

Фото: @regrertgrgtrtg / Instagram