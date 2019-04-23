﻿ Объявлена программа юбилейного фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", Mixnews.lv

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Один из самых ярких международных фестивалей в Латвии — "Summertime - приглашает Инесса Галанте" — этим летом, с 5 по 11 августа, отпразднует свой юбилей. Уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды джаза, рок-н-ролла, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки. По традиции фестиваль, вдохновленный всемирно известной оперной дивой Инессой Галанте, станет кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.

Юбилейный для фестиваля год ознаменуется выступлениями всемирно признанных международных исполнителей. Наряду с жанровым музыкальным разнообразием, музыканты покорят публику присущей им артистической харизмой и уникальными концертными шоу.

В день открытия, 5 августа, "гвоздем" торжественного открытия фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" станет коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble, который обрел мировую популярность благодаря невероятной энергетике своих выступлений. Критики называют их творчество "музыкой сейчас, сего момента", а публика во всем мире, от нью-йоркского Carnegie Hall до легендарного джазового клуба Ronnie Scott's в Лондоне, неизменно сопровождает концерты коллектива бурными овациями.

Во второй день, 6 августа, в концертном зале Дзинтари будут звучать зажигательные мотивы латиноамериканской музыки и необыкновенные колумбийские джазовые интерпретации в исполнении группы Puerto Candelaria, которая впервые в Балтии представит свое уникальное музыкальное шоу. На всех континентах потрясающая энергетика участников группы поднимает на ноги тысячи посетителей их концертов, от мала до велика, заставляя танцевать под ритмы Jazz a lo Colombiano и вызывая мечты о вечном лете.

7 августа Эмир Кустурица - гениальный сербский музыкант - совместно с коллективом The No Smoking Orchestra украсят третий день фестиваля. Посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий Кустурица передает остальному миру культурный код своей родины. Не возникает сомнений, что в этот вечер зрителей накроет взрывная энергетика балканского характера волной позитивных эмоций.

8 августа зрителей ждет яркое, эмоциональное и экспрессивное шоу харизматичного шоумена и певца из Великобритании Стивена Ридли. К своим 29 годам Стивен успел покорить ведущие музыкальные площадки мира и заслужить международное признание публики и музыкальных критиков.

9 августа, по многочисленным просьбам гостей фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", организаторы вновь везут любимца публики, джазмена с мировым именем – Даниила Крамера, который в этом году выступит в тандеме с Денисом Мажуковым — единственным музыкантом в России, удостоившимся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла. Исполнители приготовили для юрмальской публики уникальную программу "Jazz'n'Roll для двух роялей" —виртуозное объединение джаза и рок-н-ролла в одном концертном вечере.

Концерт 10 августа в интимной атмосфере Малого зала к/ц Дзинтари особенно оценят ценители лучшего мирового наследия классической музыки. Патронесса фестиваля Инесса Галанте подготовила уникальный концерт, вдохновленный любовью к Юрмале, зрителям и искусству. В рамках этого вечера оперная дива выступит с солистом Венской оперы Мартином Ахрайнером и обладательницей филигранной техники игры на фортепиано Гретой Эрхартер-Саргсян из Австрии.

В этот же день в Большом зале к/з Дзинтари впервые в Латвии состоится концерт молодой французской артистичной певицы и яркой звезды джаза Камий Берто, чей яркий образ полностью соответствует ее задорной музыке. Невероятно энергичная и обаятельная артистка, которую сравнивают с Эдит Пиаф, подарит зрителям концерта "Париж - моя любовь" чувственные, благородные, трогательные и романтичные композиции.

11 августа традиционным гала-концертом "Gala Galante" завершится музыкальный праздник "Summertime – приглашает Инесса Галанте", собрав на одной сцене как латвийских и зарубежных звезд, так и молодых талантов: баритона из Венской оперы Мартина Ахрайнера и яркую пианистку Грету Эрхартер-Саргсян из Австрии, известного контртенора Сергея Йегерса и певца Интарса Бусулиса из Латвии, российского шоумена и гения игры на фортепиано - Даниила Крамера и Дениса Мажукова, обворожительную французскую джазовую исполнительницу Камий Берто и других музыкантов мировой величины.

"Уже на протяжении 15 лет, из года в год, мы дарим Юрмале яркий праздник музыки и, вместе с моей верной публикой со всего мира, наслаждаемся яркими и талантливыми выступлениями всемирно известных музыкантов. Это невероятное счастье – каждый раз видеть улыбающиеся лица в зале. И я счастлива, что могу разделить эти светлые чувства с каждым из гостей наших концертов", - говорит хозяйка фестиваля "Summertime" Инесса Галанте.

Билеты на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.