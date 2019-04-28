﻿ Ренарс Кауперс: не могу прожить без музыки, природы и трусов, Mixnews.lv

Ренарс Кауперс: не могу прожить без музыки, природы и трусов (7)

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Культура | 28 апреля 2019 года, 20:44

Солист группы Brainstorm Ренарс Кауперс совсем не пользуется соцсетями. Об этом он рассказал в интервью порталу GQ. Единственное исключение – недавно созданные аккаунт в Instagram.

"Решил быть оригинальным. Концепция такая: собрать как можно больше фолловеров, но при этом не постить ничего. Я дарю свободное время: так как мои посты не появляются у вас в ленте, вы не тратите на них свои пятьдесять секунд. Пока у меня 53 фолловера, и я думаю, это успех", - сказал Кауперс.

По его словам, кроме умения петь, он хотел быть научиться мастерить что-нибудь из дерева.

"Построил бы во дворе мастерскую, поставил бы станок и делал бы инструменты, мебель", - сказал Кауперс.

В конце интервью Кауперс назвал три вещи, без которых не смог бы прожить.

"Я думаю, что это музыка, природа и трусы", - заявил Кауперс.

Facebook/BrainStormLV

Комментарии 7
Да, Патриот, 7 часов назад
Кауперс - молодец и скорее всего истинный патриот Латвии - про русских не пиздит, в России и не только представляет НОРМАЛЬНУЮ (да-да, бывает местами) Латвию и его там любят. Также, исходя из интервью, он не сидит на MIXNEWSе и не захлёбывается от желчи, а хотел бы мастерить мебель своими руками. Респект и уважуха.
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Patriot 7 часов назад
Renàrs Kaupers ir no tiem latviesiem, kas prezentè mùsu Latviju àrzemès un veic to veiksmìgi. Arì Krievijà vins pasniedz, ka mùsu valsts ir skaista, labklàjìga un mierìga.
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Леший 7 часов назад
Не могу без... : А , как на счет женщин ?
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