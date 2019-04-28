﻿ Ренарс Кауперс: не могу прожить без музыки, природы и трусов, Mixnews.lv

Культура |

Солист группы Brainstorm Ренарс Кауперс совсем не пользуется соцсетями. Об этом он рассказал в интервью порталу GQ. Единственное исключение – недавно созданные аккаунт в Instagram.

"Решил быть оригинальным. Концепция такая: собрать как можно больше фолловеров, но при этом не постить ничего. Я дарю свободное время: так как мои посты не появляются у вас в ленте, вы не тратите на них свои пятьдесять секунд. Пока у меня 53 фолловера, и я думаю, это успех", - сказал Кауперс.

По его словам, кроме умения петь, он хотел быть научиться мастерить что-нибудь из дерева.

"Построил бы во дворе мастерскую, поставил бы станок и делал бы инструменты, мебель", - сказал Кауперс.

В конце интервью Кауперс назвал три вещи, без которых не смог бы прожить.

"Я думаю, что это музыка, природа и трусы", - заявил Кауперс.

Facebook/BrainStormLV