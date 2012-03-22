Экономика
Сейм рассмотрит возможность создания совета для надзора за FKTK (18)
FKTK: мы не боимся аудита, это нормальное явление (6)
СМИ: у дочери Путина есть тайные банковские счета в Латвии (97)
FKTK: Citadele не доплачивают за гарантированные выплаты клиентам ABLV (4)
Минфин США: латвийские банки страдают из-за обслуживания нерезидентов (20)
Просьба о ликвидации отклонена: банк ABLV в Люксембурге признан стабильным (29)
FKTK: о "проблемных банках" известно давно, FinCen ничего нового не сказал (21)
Ринкевич: США передали нам достаточно информации о проблемах с банками (69)
Клиентам ABLV выплатили более 35 млн евро (2)
Минфин: США не предоставили доказательств по делу банка ABLV (74)
Министр: американцы намекают Латвии о других "проблемных банках" (87)
Римшевичу запретили работать в здании Банка Латвии (9)
Сейм рассмотрит призыв Римшевича оставить пост (10)