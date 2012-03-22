Сейм рассмотрит возможность создания совета для надзора за FKTK ( )

Сейм рассмотрит возможность создания совета для надзора за FKTK ( )

FKTK: мы не боимся аудита, это нормальное явление ( )

FKTK: мы не боимся аудита, это нормальное явление ( )

СМИ: у дочери Путина есть тайные банковские счета в Латвии ( )

СМИ: у дочери Путина есть тайные банковские счета в Латвии ( )

FKTK: Citadele не доплачивают за гарантированные выплаты клиентам ABLV ( )

FKTK: Citadele не доплачивают за гарантированные выплаты клиентам ABLV ( )

Просьба о ликвидации отклонена: банк ABLV в Люксембурге признан стабильным ( )

Просьба о ликвидации отклонена: банк ABLV в Люксембурге признан стабильным ( )