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Банк Латвии в четверг, 22 декабря, выпустит в обращение новую коллекционную монету "Земля" номиналом 5 евро, уникальную по техническому исполнению - она изготовлена из прозрачного керамического материала "Perlucor" с изображением земного шара в центре, в обрамлении серебряного кольца.

Цена монеты - 85 евро. Монета будет выпущена тиражом 5000 экземпляров.

Автор дизайна новой монеты - Марцис Калниньш. Монета изготовлена на литовском монетном дворе "Lietuvos Monetu Kalykla".

Это последняя из семи коллекционных монет, выпущенных в этом году Банком Латвии.

Как правило, жители Латвии проявляют очень большой интерес к новым коллекционным монетам.

Rītdien izlaižam caurspīdīgu kolekcijas monētu "Zeme". Šāda Mārča Kalniņa ideja uzvarēja inovatīvās monētas konkursā https://t.co/evcyVTjBcJ pic.twitter.com/VPXIwP8rEp — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 21 декабря 2016 г.

Так в прошлый раз, когда Банк Латвии в сентябре 2016 года выпустил коллекционную монету "Национальный предприниматель", очереди желающих приобрести ее выстраивались уже с 6 утра, тогда как сама торговля начиналась с 8:30.