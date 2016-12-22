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Плательщики налога с микропредприятия могут поменять налоговый режим или отказаться от статуса плательщика налога с микропредприятия, подав соответствующее заявление через систему электронного декларирования (EDS) до 31 января 2017 года. Подать заявку на другой налоговый режим можно там же, в любое время через EDS отправив заявление в свободной форме. Запросы по-прежнему можно посылать и на электронную почту СГД.

Как сообщалось ранее, в следующем году ставка налога с микропредприятий (НМП) увеличится до 15%, а для предприятий с небольшим оборотом - до 12%, предусматривают принятые 20 декабря Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о НМП.

Ставка в размере 12% будет применяться к микропредприятиям с оборотом до 7000 евро в год. Данное исключение будет действовать только в 2017 году, передает радио MIX FM 102,7.

Законопроект поддержали 78 депутатов, в том числе представители "Единства". Еще десять депутатов - представители Латвийского объединения регионов, Солвита Аболтиня ("Единство"), Андрей Юдин ("Единство") и Юлия Степаненко ("Согласие") - в голосовании не участвовали.

Одновременно депутаты отклонили предложения "Единства", согласно которым предприятия могли выбирать - платить социальные взносы за всех работников и НМП в размере 5% или только НМП в размере 15%.

В 2017 году 70,4% поступлений НМП будут направлены на обязательные взносы государственного социального страхования, а в 2018 году - 80%. Эти изменения связаны с предложением временно отказаться от введения минимальных социальных взносов.

В настоящее время ставка НМП составляет 9%.