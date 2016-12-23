Экономика |

С 1 апреля по 20 декабря 2016 года Служба государственных доходов (СГД) получила от кредитных учреждений и лиц, оказывающих услуги платежей, 262 сообщения о подозрительных сделках в налоговой сфере, в которых содержится информация о 4473 сделках, сообщили в СГД.

В целях содействия раскрытию преступных деяний в сфере государственных доходов СГД с 1 января 2017 года будет получать информацию о подозрительных сделках также от других субъектов закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Это предусмотрено поправками к закону о налогах и пошлинах.

В числе этих субъектов также налоговые консультанты, оказывающие внешние услуги бухгалтеры, присяжные ревизоры, нотариусы и адвокаты, независимые юристы и оказывающие юридические услуги компании, лица, действующие в качестве агентов или посредников в сделках с недвижимостью, организаторы азартных игр и лотерей, лица, оказывающие услуги инкассации, юридические и физические лица, занимающиеся торговлей транспортными средствами и посредничеством в вышеуказанных сделках, юридические и физические лица, занимающиеся торговлей памятниками культуры и посредничеством в вышеуказанных сделках, юридические и физические лица, занимающиеся торговлей драгоценными металлами, камнями и изделиями из них и посредничеством в вышеуказанных сделках и ряд других лиц.

Присяжные нотариусы с 1 января будут предоставлять СГД информацию о случаях, когда наследник, подав список наследуемого имущества с его оценкой, указал в составе наследуемой массы незарегистрированное движимое имущество (включая наличные деньги), стоимостью свыше 15 тыс. евро.

Субъекты закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма будут подавать эти сведения с использованием электронной системы декларирования СГД.