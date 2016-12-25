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Ликвидатор АО Trasta komercbanka с 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, до конца ноября вернул 100,72 млн евро.

В том числе в ноябре ликвидатор вернул 5,312 млн евро - почти вдвое больше, чем в октябре, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Из кредитов в ноябре было возвращено 5,311 млн евро, от продажи движимого и недвижимого имущества - 871 евро.

Расходы на процесс ликвидации банка в ноябре составили 262,551 тыс. евро.

В конце ноября гарантированные вклады в Trasta komercbanka составили 9,88 млн евро, кредиты - 71,76 млн евро, активы - 182,7 млн евро, капитал и резервы - 12,28 млн евро.

Лицензия Trasta komercbanka была аннулирована 4 марта 2016 года.