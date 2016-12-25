Экономика |

С началом освоения средств из структурных фондов ЕС в будущем году развитие в строительстве составит 25%, что создает огромные риски для отрасли, заявил на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис.

"Это будет огромный подъем по сравнению со спадом на 20% в этом году. Планируется, что в следующем году инвестиции в строительство превысят 600 млн евро. В 2018 прогнозируется рост на 8%, а в 2018 году на 10%", - рассказал он.

Такой подъем отрицательно отразится на качестве, продуктивности и приведет к росту цен.

Валантис прогнозировал, что в следующем году строительные затраты вырастут на 6%, как и зарплаты строителей. Отрасли придется найти 6-10 тыс. дополнительных работников, что тоже будет сложно. Найти квалифицированных работников за короткий срок нельзя, поэтому придется думать о привлечении гастарбайтеров, сказал представитель министерства.

"Если бы фонды ЕС можно были бы более качественно распределены по годам, подобных спадов и подъемов можно было бы избежать. В следующем периоде фондов ЕС необходимо более качественное планирование", - заявил он. Также нужно способствовать привлечению в строительство частных инвестиций, чтобы оно было менее зависимо от денег ЕС.

Директор департамента надзора за фондами ЕС Диана Ранцане сказала, что задержка в освоении фондов связана с долгим согласованием условий с Еврокомиссией. Сейчас основные нормативные акты приняты, и начинается подача проектов.

По мнению депутатов, в задержках с освоением фондов виноваты только и единственно чиновники министерств.