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В качестве одного из позитивных событий 2016 года экономисты исследовательского центра Certus упоминают бюджет 2017 года, который мог бы быть намного хуже, заявил руководитель Certus Вячеслав Домбровский.

Он считает, что бюджет мог быть и хуже на фоне задачи, которую должно было решить правительство, то есть увеличения оборонного бюджета до 2% от ВВП, причем сделано это без повышения основных налогов.

"В бюджет следующего года заложен очень амбициозный прогноз поступлений, намного выше, чем планируемый прирост ВВП, что свидетельствует о серьезной готовности работать над взиманием налогов, за что министр финансов фактически приняла на себя персональную ответственность", - сказал Домбровский.

Certus положительно оценивает изменения в порядке расчетов за поставки электроэнергии, который поставлен в зависимость от энергоэффективности. Время покажет, насколько хорош принятый закон о стартапах, разработанный за достаточно короткий срок. Certus отмечает и такое достижение, как вступление Латвии в ОЭСР.

Отрицательно экономисты оценили такие события уходящего года, как задержки с освоением фондов ЕС, отсутствие прогресса в регулировании неплатежеспособности и принятые в последний момент налоговые изменения, которые не свидетельствуют о предсказуемости государственной налоговой политики.

Негативно эксперты оценили и то, что проблема компонента обязательной закупки отложена на год.