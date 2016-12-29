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Центр ремонта локомотивов ООО LDz Ritošā sastāva serviss в Даугавпилсе - дочернее предприятия Latvijas Dzelzceļš (LDz) - получил сертификат базирующегося в Чехии Железнодорожного исследовательского института, сообщил представитель LDz Марис Озолс.

Сертификат подтверждает, что LDz Ritošā sastāva serviss может осуществлять модернизацию локомотивов 2M62UM на тех же условиях, на каких Рижский участок Центра ремонта локомотивов уже модернизировал первые такие локомотивы.

Выданные этим институтом сертификаты соответствия типовых локомотивов серии 2M62UM подтверждают, что модернизированный дизельный локомотив полностью отвечает требованиям проекта модернизации.

Минувшим летом LDz Ritošā sastāva serviss на посвященном 155-летию линии Динабург-Рига параде транспортных средств представил первый модернизированный магистральный локомотив 2M62UM-0111.

Рижский участок Центра ремонта локомотивов почти закончил модернизацию еще трех таких локомотивов.