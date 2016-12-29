Экономика |

Для улучшения энергоэффективности, предприятие Maxima Latvija инвестировало 327 тысяч евро для замены освещения в логистическом центре Abras в Кекаве. Об этом сообщили в Maxima Latvija.

В целом в логистическом центре заменили более 2600 объектов освещения. Их замена началась осенью, и сейчас этот процесс завершен.

“Раньше для освещения логистического центра использовалась осветительная арматура старого поколения, которая уже отработала свое время и, согласно современным экономическим критериям, была неэффективна. Прежде чем выбрать новую осветительную арматуру, в центре логистики были установлены предлагаемые производителями светильники разного типа, и работники склада могли выбрать наиболее приятные и удобные для себя. С заменой осветительной арматуры и автоматизацией системы освещения, предприятие не только получило более современное, умное и удобное для работников освещение, но и в долгосрочной перспективе сократит эксплуатационные затраты и расходы за потребленную электроэнергию”, – отмечает директор Департамента эксплуатации собственности Maxima Latvija Каспар Валдманис.

Новое, умное освещение автоматически регулирует яркость – в тех помещениях, в которых нет столь интенсивного движения, оно выключается, но как только происходит какое-либо движение, оно автоматически включается.

У предприятия Maxima Latvija два логистических центра – Abras в Кекаве и Šarlotes в Олайне. В настоящее время мероприятия по энергоэффективности осуществлены в логистическом центре Abras, помещения которого принадлежат Maxima Latvija. Между тем, помещения второго логистического центра предприятие арендует, и за меры энергоэффективности отвечает владелец здания.

Комплектовщики товаров в логистическом центре Abras ежедневно комплектуют около полутора тысяч палет для 151 магазина Maxima Latvija. Между тем в обоих логистических центрах вместе в течение дня комплектуется более 3200 палет. Для того чтобы предприятие могло обеспечить все необходимое для своих клиентов в магазинах, логистические центры работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Единственное время, когда работа затихает, это несколько часов вечером на Рождество и перед наступлением Нового года, и в ночь Лиго. В целом в обоих логистических центрах сейчас работают около 670 работников.