Очередной завод погряз в долгах: РВЗ просит правовой защиты
Экономика | 29 декабря 2016 года, 21:01
АО "Рижский вагоностроительный завод" (РВЗ) обратилось в суд Видземского предместья Риги с просьбой о правовой защите, свидетельствует информация из Регистра неплатежеспособности.
Суд возбудил дело о правовой защите 28 декабря.
По данным Службы государственных доходов, налоговый долг РВЗ на 26 декабря составлял 2,279 млн евро.
В прошлом году оборот предприятия составил 12,74 млн евро, что в несклолько раз больше по сравнению с 2014 годом, а прибыль уменьшилась в несколько раз - до 182,8 тыс. евро.