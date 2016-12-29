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АО "Рижский вагоностроительный завод" (РВЗ) обратилось в суд Видземского предместья Риги с просьбой о правовой защите, свидетельствует информация из Регистра неплатежеспособности.

Суд возбудил дело о правовой защите 28 декабря.

По данным Службы государственных доходов, налоговый долг РВЗ на 26 декабря составлял 2,279 млн евро.

В прошлом году оборот предприятия составил 12,74 млн евро, что в несклолько раз больше по сравнению с 2014 годом, а прибыль уменьшилась в несколько раз - до 182,8 тыс. евро.