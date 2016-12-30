Экономика |

Уходящий год был позитивным для банковского сектора Латвии, заявил председатель правления банка "Citadele", председатель совета Латвийской ассоциации коммерческих банков Гунтис Белявскис.

"В 2016 году расцвело кредитование, банки активно кредитовали частных лиц и предприятия", - сказал он, добавив, что и в будущем году активное кредитование продолжится, так как период низких ставок, видимо, еще не окончился.

В 2016 году на показатели прибыли банков положительно повлияла сделка с "Visa Europe", которая выкупила у банков свои акции. В следующем году подобного увеличения банковской прибыли не ожидается.

Также в будущем году на банковский рынок повлияет объединение "Nordea" и DNB.

Белявскис отметил, что банковские вклады местных клиентов растут, а объем депозитов иностранных клиентов уменьшается, что заставит банки, обслуживавшие их, думать о новых направлениях развития.

По мнению главы банка, все участники рынка должны работать над тем, чтобы банковская индустрия играла еще большую роль в развитии экономики Латвии.