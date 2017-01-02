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На фото: экс-министр финансов Андрис Вилкс передает экс-спикеру Сейма Солвите Аболтине бюджетный портфель 2013 года

Экономическое развитие Латвии в ближайшие годы будет гораздо ниже потенциала, считает бывший министр финансов Андрис Вилкс.

"Не только в 2017 году, но и в последующие годы развитие будет ниже потенциала. К сожалению тут ничего не поделать - мы не можем найти работников, которые могут делать те или иные вещи, которые мы прекрасно понимаем", - сказал Вилк в интервью Латвийскому радио. В том числе он прогнозировал, что в 2017 году ВВП Латвии может вырасти на 2-3%.

Вилкс также указал, что в ближайшее время в Латвийской политике, скорее всего, не появятся такие лидеры, которые смогут повлиять на развитие государства. . "По меньшей мере в ближайшие год-два я этого не вижу. Поэтому развитие будет медленным, но оно не будет таким как сейчас, когда мы находимся около 1%,", - сказал он.

Также Вилкс считает, что Латвию не надо рассматривать, как несостоявшееся государство. "Латвию не нужно рассматривать как несостоявшееся государство. Если вам в краткосрочной перспективе не удался какой-то элемент, то это политическая среда, которая буксирует. (..) По моему, любого министра, любую политическую силу можно, так сказать, снять с трассы с основательным и прагматичным спросом, но тогда надо знать, что дать взамен, на что заменить", - считает Вилкс, добавив, что в таком случае давление со стороны общества должно быть достаточно существенным.

фото: saeima.lv