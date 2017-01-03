Экономика |

Минувший год не был успешным для экономики Латвии, заявил сегодня в передаче "Утренняя панорама" министр экономики Арвил Ашераденс. Он добавил, что не хочет "гадать на кофейной гуще", но прирост внутреннего валового продукта в 2016 году, вероятно, составит не более 1,5%.

По словам министра, это связано с уменьшением инвестиций и недостаточным освоением фондов ЕС. Не так стремительно развивался и экспорт. Объемы выросли, но стоимость экспорта была невелика из-за низких цен.

Ашераденс предполагает, что следующие три года для экономики Латвии будут полны вызовов. В строительство вольются очень большие средства, поэтому прирост ВВП будет не ниже 3%.

За девять месяцев ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно не выровненным данным вырос на 1,4%.