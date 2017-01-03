Экономика |

Половина - 50% - опрошенных жителей Латвии хотят в этом году сменить работу, показал опрос, проведенный порталом cvmarket.lv.

На вопрос "Каких перемен Вы ожидаете в 2017 году?" 12% респондентов ответили, что ожидают улучшения условий работы в целом, 10% - возможностей профессионального усовершенствования, посещая курсы, 7% - повышения на нынешнем месте работы, еще 7% - прибавки к зарплате.

7% опрошенных хотели бы переехать в другой город или страну, 4% ожидают прихода на рынок новых предприятий, 3% хотели бы наконец использовать отпуск.

Как указал руководитель cvmarket.lv по подбору персонала Кристап Колосов, результаты опроса свидетельствуют о том, что многие жители созрели для перемен и готовы к новым вызовам в карьере.

В проводившемся 9-29 декабря 2016 года опросе участвовали 657 респондентов.