Не заплатил налоги - не сливаешь! Решено ограничить оборот горючего (29)

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Экономика | 3 января 2017 года, 15:00

Правительство сегодня одобрило порядок контроля в месте пересечения границы на автодороге отдельных акцизных товаров и объема содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива, необходимого для обеспечения его деятельности.

Цель правил - ограничить на территории ЕС возможности сливать, хранить и продавать ввезенное коммерческим механическим транспортом горючее, за которое в ЕС не уплачены налоги.

Дополнительно при въезде из третьих стран в месте пересечения границы на автодороге водитель грузовой автомашины должен будет указать в заявлении о перемещении акцизных товаров объем содержащегося в коммерческом механическом транспортном средстве топлива для обеспечения его деятельности, пробег механического транспортного средства на момент пересечения границы, название и регистрационный номер владельца или держателя транспортного средства.

Указанная в заявлении информация будет введена в электронную систему обработки таможенных данных Службы государственных доходов. Если во время контроля таможенник зафиксирует разницу между фактическим и указанным количеством горючего, будет установлен объем несоответствия и причина возникновения разницы.

Комментарии 29
Jurij Simonov1 день назад
А мне все по*** я сделан из мяся! прорвемся =)) у меня получилось нагнуть эту срану, да именно срану а не страну. достали налогами, последней каплей стало 10 евро в день за езду на заграничных номерах. зарегистрировал место жительства в Эстонии, выписался из латвиИ. езжу спокойно на эстонских номерах. наше великая срана добилась лиш того что мой подоходный налог будет уходить в Эстонию.
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Alexandr Babenko1 день назад
Сами провоцируют людей на преступление
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Pavel Kabanov1 день назад
I kak vsegda vse dlja ludej!
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