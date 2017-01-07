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Ни президент Латвии Раймонд Вейонис, ни премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) в этом году не получили приглашения на престижный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщает программа TV3 Ziņas.

Приглашение в Давос является одним из индикаторов того, какие политики имеют вес в международной среде, однако в числе участников в этом году не значатся ни президент, ни премьер Латвии, сообщает программа.

Как указывают журналисты, надо надеяться, что интересы не только Европейской комиссии, но и Латвии в Швейцарии будет отстаивать бывший премьер-министр Латвии, ныне еврокомиссар Валдис Домбровскис. Он приглашение получил. Приглашен также бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, но не его преемница.

А пока известно, что президент Латвии Раймонд Вейонис в этом году отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая по мнению некоторый для Латвии в плане содержательности более значима, нежели Давос.

Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель не ездит на форум в Давос уже два года подряд. Германию на мероприятии представляют министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Девиз нынешнего форума в Давосе - "Отзывчивое и ответственное правительство". Форум пройдет накануне церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января.