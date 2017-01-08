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Министерство благосостояния в прошлом году выплатило 156 работникам премии за 2015 год на сумму 110 400 евро, сообщил представитель Минблага Эгил Зариньш.

Средний размер премии составил 708 евро, а размер самой большой премии - 1698 евро.

Как отметил Зариньш, в соответствии с законом об оплате труда работники госуправления на основе оценки результатов работы раз в год могут получить премию в размере до 75% от зарплаты.

На вопрос о том, не выплачивал ли Минблаг премий по случаю праздников, Зариньш ответил, что в министерстве таких премий нет.