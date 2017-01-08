Минблаг в прошлом году премировал сотрудников на сумму свыше 110 тыс. евро (3)

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Экономика | 8 января 2017 года, 17:13

Министерство благосостояния в прошлом году выплатило 156 работникам премии за 2015 год на сумму 110 400 евро, сообщил представитель Минблага Эгил Зариньш.

Средний размер премии составил 708 евро, а размер самой большой премии - 1698 евро.

Как отметил Зариньш, в соответствии с законом об оплате труда работники госуправления на основе оценки результатов работы раз в год могут получить премию в размере до 75% от зарплаты.

На вопрос о том, не выплачивал ли Минблаг премий по случаю праздников, Зариньш ответил, что в министерстве таких премий нет.

Комментарии 3
156 работников! 5 часов назад
И премии по 708 евро на рыло. Министерство нехилое. А где же благосостояние? Или это слово относится исключительно к работникам минблага?
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)) 5 часов назад
Министерство благосостояния чиновников министерства благосостояния повысило благосостояние чиновников министерства!
Супер!
Работа выполнена на 5+!
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сокро выборы2 часа назад
Даже у марионеточного режима должен быть электорат,который формировался все последние годы,путём выдавливания из колонии здравомыслящих,социально активных людей.Сюда-же вписывается лишение почти сорока процентов населения права выбирать и многое-многое другое.Большая часть электората режима-это паразиты,рабочие места для которых только множились и множились.Чиновников наплодили столько,что их количество по сравнению с количеством при сов.власти больше во много раз! и это при том,что население в Латвии уменьшилось раза в три!Паразиты плодят паразитов!Но и это не всё-"шестёркам" надо создать соответственные условия.Вот вам законы для избранных,премии,неадекватные зарплаты и т.д..Главная задача паразитической-марионеточной клики,как можно дольше оставаться у власти!Ради этого они будут грызть землю-ТОЛЬКО НАШИМИ ЗУБАМИ!!!
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