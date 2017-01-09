Россия готова окончательно снять запрет с латвийских шпрот (1)

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Экономика | 9 января 2017 года, 21:09

Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии в 2017 году. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от балтийских коллег предложения по возобновлению поставок.

«Заинтересованность возникла у них сразу же после заявления руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта о том, что это возможно», — отметил Алексеенко.

Он также добавил, что сейчас ведомство ждет от властей балтийских государств список предприятий-экспортеров. А также «гарантии, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены».

В ноябре 2016 года Данкверт говорил о том, что ведомство подготовилось к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило свое решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Было объявлено, что в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен. В ведомстве подчеркивали, что бензапирен «является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды» и опасен для человека даже при малой концентрации.

Комментарии 1
Крик7 минут назад
Калининградская область сегодня — основной производитель шпрот из свежей и замороженной кильки, ряд предприятий в Ленинградской, Псковской, Владимирской, Рязанской областях также работают на калининградском сырье. Увеличение квоты Росрыболовством позволило бы полностью обеспечить и предприятия в этих регионах килькой для производства шпрот. Правительство Калининградской области предприняло ряд мер на упреждение, разработав областную программу поддержки прибрежного лова. Последние три года по ней была проведена масштабная модернизация прибрежного флота и береговой инфраструктуры, были приобретены новые технологические линии по производству шпрот в Калининградской области, что позволило нарастить производство.
Замечу что Калининградские ешё и мясистей и дешевле, так что паровоз ушёл.
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