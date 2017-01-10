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Компания Mango Vinyl Press в Цесисе планирует открыть завод по производству музыкальных пластинок, сообщила сегодня передача телеканала LNT "900 секунд".

Первые пластинки планируется отпечатать во второй половине года, рассказала представитель компании Сабине Брице.

"Производство виниловых пластинок - очень тонкий процесс, сродни искусству, и для нас важно выпускать качественный товар", - сказала она.

Главными рынками сбыта будут ЕС и США, где спрос значительно превышает предложение качественных пластинок. К производству пластинок привлечены специалисты бывшей фабрики "Мелодия".

"Заводы уже не справляются с объемом заказов, образовались огромные очереди. Открываются новые заводы. Только что появилась фабрика в Тарту (Эстония), куда уже стоит очередь", - отметил музыкальный обозреватель, коллекционер музыкальных пластинок Улдис Рудакс.

За границей минувший год для производителей виниловых пластинок был очень успешным: продажи компакт-дисков падают, а виниловых пластинок – растут. Например, в Великобритании в прошлом году продано 3,2 млн альбомов в виниловом формате, что на 53% больше, чем годом ранее.

По данным Firmas.lv, компания Mango Vinyl Press создана в декабре 2015 года, ее оплаченный основной капитал составляет 4 евро, единственная владелица фирмы – Зане Курземниеце.