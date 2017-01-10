Крестьяне: мороз и снежная метель могли погубить озимые (3)

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Экономика | 10 января 2017 года, 19:06

Сильный мороз, который на прошлой неделе держался в Латвии, окажет негативное влияние на озимые, сказал сегодня утром в интервью ЛТВ председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

"Снежная метель, бушевавшая на прошлой неделе, безусловно окажет влияние", - сказал Лаздиньш, добавив, что масштабы этого влияния можно будет оценить только весной.

Глава "Крестьянского сейма" пояснил, что толщина снежного покрова очень неравномерная. Порывистый ветер на прошлой неделе сдувал снег с полей, поэтому есть места, где толщина снежного покрова составляет только 2-3 см, которых недостаточно, если мороз усиливается до -30 градусов, как это было в Латгале 7 января, когда столбик термометра опустился ниже -30 градусов.

Комментарии 3
БТР 6 часов назад
Всё та же песня - дайте компенсацию, а то латышнация с голоду помрёт... и желательно из фондов ЕС и желательно несколько лимонов.
Латыши никогда работать не хотели.
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ди.. 7 часов назад
Дорогие крестьяне, а в бытность морозы месяцами стояли, и снега много было и ничего, хлеба всем хватало. А теперь плачете, Не будет урожая зерна, дороже будут хлеобулочные изделия. Хлеб и так подорожает , уже в декабре об этом говорили. В европе дешевеет , у нас дорожает.
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5154 часа назад
надо больше петь и танцевать .......
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