Экономика |

В декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2015 года на 28,4% увеличился объем перевезенных Latvijas Dzelzceļš (LDz) грузов каменного угля, достигнув 2,2 млн тонн, сообщили в LDz. В целом за прошлый год было перевезено почти 16 млн тонн угля, что примерно на 16% меньше, чем в 2015 году (19 млн тонн).

Объем перевезенных в декабре черных металлов составил 161 тыс. тонн, что по сравнению с декабрем 2015 года в 2,4 раза больше. В целом за год перевезено 1,8 млн тонн черных металлов, что на 43,1% больше 2015 года.

Нефтепродуктов в декабре было перевезено 1,2 млн тонн, что на 36% меньше декабря предыдущего года, а в целом за год было перевезено 16,6 млн тонн нефтепродуктов или на 23,6% меньше предыдущего года. Объем перевезенных по инфраструктуре ЛДз лесоматериалов в декабре составил 148 тыс. тонн, что на 8,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, а в течение года было перевезено 1,6 млн тонн этих грузов, что на 4,9% больше 2015 года. Сахара в декабре по железной дороге перевезено 13 тыс. тонн. - в 3,2 раза больше, чем в декабре 2015 года, а в целом за год перевезено 144 тыс. тонн сахара или на 16,1% больше.

Объем экспортных перевозок в декабре составил 224 тыс. тонн, что на 12,6% больше, чем в декабре 2015 года. В целом за весь 2016 год экспортные перевозки составили почти 2,4 млн тонн, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 16,3%. Внутри страны в декабре прошлого года перевезено 96 тыс. тонн грузов, что на 23,8% меньше, чем годом ранее, а общий грузооборот за год составил 1,5 млн тонн, что на 11,4% меньше предыдущего года. Объем импортных перевозок в декабре составил 4,4 млн тонн, сохранившись на уровне соответствующего месяца 2015 года. В целом за год импортные перевозки составили 42 млн тонн, что на 12,9% меньше 2015 года.

В прошлом году по железнодорожной инфраструктуре Латвии было перевезено 47,8 млн тонн грузов, что на 14% или 7,8 млн тонн меньше, чем в 2015 году.

В том числе в декабре 2016 года было перевезено 4,9 млн тонн грузов, что на 1,5% больше, чем за тот же период 2015 года.

В 2015 году по инфраструктуре железной дороги было перевезено 55,645 млн тонн грузов, что на 2,4% меньше, чем в 2014 году.