Великобритания может ввести пошлины на гастарбайтеров из ЕС (1)
Экономика | 12 января 2017 года, 07:09
Великобритания после выхода страны из ЕС может потребовать у работодателей платить за каждого квалифицированного гастарбайтера из ЕС пошлину в размере 1000 фунтов ежегодно, заявило правительство.
Такая пошлина "предложена и может быть применена", заявил министр иммиграции Роберт Гудвил.
Великобритания уже установила такую пошлину для гастарбайтеров из стран, не входящих в ЕС, и эти правила вступят в силу в апреле.
В настоящее время граждане ЕС имеют право жить и работать в Великобритании. Предполагается, что эта свобода перемещения перестанет действовать после выхода страны из ЕС. Возможно, будет принята программа, которая позволит принимать сельскохозяйственных рабочих для сезонных работ.
Это по 80£ с хвостом в месяц, они даже этого не почувствуют, вот если бы по 800£, тогда бы мы возможно их увидели дома, ведь кто то же должэен отстраивать родное отечество и бороться за производство дома.
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