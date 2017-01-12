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В Рижском порту в прошлом году обслужено 581,6 тыс. пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2015 году, сообщается на сайте порта.

В том числе обслужено 71,4 тыс. пассажиров круизных судов, рост их числа составил 3,5%.

В портовом управлении отметили, что 2016 год был успешным в сфере обслуживания пассажиров - увеличилось число и пассажиров паромной линии Tallink, и круизных лайнеров. В целом за год Ригу посетили 63 круизных лайнера.

В декабре из Риги на паромной линии Tallink начал курсировать еще один паром - Romantika, благодаря чему паромы теперь ходят ежедневно. В связи с этим в нынешнем году также прогнозируется существенный прирост числа перевезенных пассажиров.