Экономика |

Сегодня состоялось внеочередное собрание совета Международного аэропорта "Рига", на котором решено доверить исполнение обязанностей председателя правления члену правления компании Илоне Лице, сообщили в аэропорту.

Лице будет исполнять обязанности до тех пор, пока не найдут нового председателя правления авиаузла.

Как сообщалось, председатель правления Международного аэропорта "Рига" Арманд Юрьев, который приступил к обязанностям в конце октября прошлого года, вчера подал заявление об уходе. Юрьев был скуп на комментарии по поводу своего решения и на вопросы отвечал уклончиво, так и не прояснив причины своего поступка.

Как рассказал председатель совета аэропорта Юрис Канелс, для него такой шаг Юрьева оказался неожиданностью и его причины ему неизвестны.

Министр сообщения Улдис Аугулис и замгоссекретаря Минсообщения и держатель долей капитала государства в аэропорту Джинета Иннуса также удивлены решением Юрьева, причины которого им также неизвестны.

За день до того как Юрьев подал заявление об уходе, в аэропорту побывал советник министра сообщения Артис Стуцка, у которого был разговор с Юрьевым. Агентству ЛЕТА Стуцка сказал, что его визит в аэропорт был связан с заседанием совета. На вопросы о встрече с Юрьевым и теме их разговора он отвечать отказался.

Совет Международного аэропорта "Рига" избрал новым председателем правления Арманда Юрьева 12 октября прошлого года. У Юрьева был 20-летний опыт работы в международном бизнесе.