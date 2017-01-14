Президент призвал серьезно взяться за зарплаты ''в конвертах'' (5)

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Экономика | 14 января 2017 года, 12:02

Президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой призвал Минфин серьезно взяться за зарплаты "в конвертах" и предотвращение схем мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что необходимо разработать такую налоговую политику, которая снизит социальное неравенство в обществе, будет способствовать ведению предпринимательской деятельности и повысит уровень доверия жителей государству.

"Цель - сделать людей более зажиточными. Общими усилиями надо помочь вырасти среднему классу, который является фундаментом стабильного и демократичного государства", - сказал президент.

Вейонис отметил, что основные направления налоговой политики надо разработать к апрелю этого года с учетом мнений латвийских предпринимателей, экспертов и международных организаций.

Также президент призвал министра финансов при разработке налоговой политики рассмотреть возможность использования налогов на энергию, чтобы снизить налоги на рабочую силу. Согласно выводам комиссии по энергетической безопасности при президенте, в мире стремительно развиваются менее энергозатратные экономики.

Президент раскритиковал работу по сокращению доли теневой экономики, призвав министра финансов более серьезно взяться за зарплаты "в конвертах" и предотвращение схем мошенничества с НДС.

По оценкам экспертов, доля теневой экономики в Латвии в 2016 году составляла 21,3% от ВВП, что больше, чем в соседних Литве и Эстонии.

Комментарии 5
леший38 минут назад
как только, так сразу!----чем больше налоговых поступлений в бюджет,тем выше премии у чиновников ибо ОНИ считают, что ЭТО их заслуга----хрен ВАМ!!!не дождётесь!!!
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триада56 минут назад
в соседней Литве топливо дешевле чем у вас.При том,что у них в топливе транспортный налог.Техосмотр раз в два года.Дороги куда лучше,чем у вас.А ты нам про конверты втираешь .........Обойдётесь.Только нал и только из рук в руки-пока не начнёте думать,причём своей головой.
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славик59 минут назад
ну да- чтоб вам ещё слащще жилось,ворьё.А взяться за нищенские пенсии или расчистку дорого голову не приходило????
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