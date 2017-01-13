Сознательные налогоплательщики: план бюджетных поступлений выполнен на 101,1% (3)
Объем администрируемых Службой государственных доходов (СГД) поступлений в совокупный бюджет в 2016 году на 88,33 млн евро или 1,1% превысил план.
Как сообщает налоговая служба, по сравнению с 2015 годом поступления в совокупный бюджет увеличились на 7,3% или 544,1 млн евро, и это самый большой прирост за последние четыре года (в 2013 году прирост составил 5,5%, в 2014 году - 3,7%, в 2015 году - 5,4%).
Больше всего в 2016 году увеличились поступления обязательных взносов государственного социального страхования - на 175,61 млн евро или 7,4%. Как поясняет СГД, прирост обеспечили и введенный в 2016 году налог солидарности, который удерживается с трудовых доходов свыше 48 600 евро в год в виде обязательных социальных взносов и вносится на единый счет вместе с обязательными взносами государственного социального страхования, и увеличение самих трудовых доходов.
Перевыполнение плана самым большим в прошлом году было по поступлениям акцизного налога - на 39,63 млн евро или 4,8%, в том числе план поступлений акцизного налога на нефтепродукты перевыполнен на 25,62 млн евро или 5,8%, что связано с ростом потребления и увеличением ставки налога. Ставки акцизного налога были увеличены на несколько групп товаров, что также частично обеспечило прирост поступлений.
Недовыполнение плана самым большим было по подоходному налогу - 10,99 млн евро или 0,7%, что объясняется резким приростом суммы возвратов по налогу в результате возросшей активности населения в декларировании оправданных расходов на образование и медицинские услуги. В прошлом году подоходный налог был возвращен на сумму 92,54 млн евро, что на 18,13 млн евро или 24,4% больше, чем в 2015 году.
Поступления налога на добавленную стоимость по сравнению с 2015 годом увеличились на 115,32 млн евро или 6,1%, однако это не обеспечило выполнения плана. СГД отмечает, что по сравнению с предыдущим годом, уменьшилась и общая стоимость сделок, и стоимость сделок, облагаемых стандартной ставкой налога. Уменьшение стоимости сделок повлияло и на сумму возврата налога, которая составила в 2016 году 787,08 млн евро, что на 140,78 млн евро или 15,2% меньше 2015 года.
Прирост неналоговых поступлений по сравнению с планом на 2016 год составил 30,64 млн евро. Этому способствовали поступления от реализации конфискованных незаконно полученных средств на сумму 46,51 млн евро, что на 45,54 млн евро больше 2015 года.
Ну это без меня как то.