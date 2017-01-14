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Евросоюз должен принять меры для ограничения так называемого алкогольного туризма. Такое мнение высказал министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский.

"Эта тема касается не только Эстонии, Финляндии и Латвии - алкогольный туризм существует также на границе между Швецией и Данией, Данией и Германией, Люксембургом и его соседями", - приводит слова министра ИТАР-ТАСС.

В частности, Осиновский предложил ограничить максимально разрешенное количество алкоголя для провозки из одной страны ЕС в другую, а также установить акцизы в зависимости от крепости напитка.

По словам министра, такие вопросы могла бы решить стратегия Евросоюза в алкогольной сфере.

"Ранее стратегия по алкоголю существовала на уровне ЕС, но она прекратила действие в 2013 году", - сказал он.

"В то же время, когда страна принимается защищать здоровье от вредящих факторов, она быстро приходит к темам, которые регулируются на уровне ЕС, в форме соглашений между всеми участниками сообщества", - добавил министр.

Правительство Эстонии начало повышать акцизы на алкоголь в 2015 году в рамках реализации программы ограничения употребления спиртного и табака в стране. В результаты все больше жителей Эстонии в последнее время покупают горячительные напитки в соседней Латвии. Союз производителей и импортеров алкогольной продукции Эстонии ранее заявлял, что рост акциза в Эстонии в 2016 году на 15% обернулся для бюджета потерей €20 млн налоговых отчислений.