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Россельхознадзор пока не информировал Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о каких-либо решениях в связи с возобновлением экспорта рыбных продуктов, в том числе шпрот, в страны Таможенного союза.

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, служба видела заявления Россельхознадзора в прессе. Хотя они оптимистичны в отношении возобновления экспорта, никакой официальной информации до сих пор не поступало.

"ПВС предоставила российской службе все необходимые сведения - список предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Таможенный союз, сведения о тех действиях, которые были выполнены после российских проверок 2015 года", - сказала Мейстере.

О результатах проверок 2016 года Россельхознадзор пока не сообщил.

Как сообщалось, на этой неделе помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии.