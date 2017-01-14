ПВС: Россия пока молчит о снятии запрета с латвийских шпрот (3)

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Экономика | 14 января 2017 года, 14:43

Россельхознадзор пока не информировал Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) о каких-либо решениях в связи с возобновлением экспорта рыбных продуктов, в том числе шпрот, в страны Таможенного союза.

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, служба видела заявления Россельхознадзора в прессе. Хотя они оптимистичны в отношении возобновления экспорта, никакой официальной информации до сих пор не поступало.

"ПВС предоставила российской службе все необходимые сведения - список предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Таможенный союз, сведения о тех действиях, которые были выполнены после российских проверок 2015 года", - сказала Мейстере.

О результатах проверок 2016 года Россельхознадзор пока не сообщил.

Как сообщалось, на этой неделе помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии.

Комментарии 3
Алиса53 минуты назад
Как аукнется, так и откликнется.Почему делая гадости кому- то, потом надо ожидать распахнутых объятий?Это наивность или что?
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Похоже, Россия вообще уже....1 час назад
...обойдётся без латвийских шпрот. Со стороны России - тишина. А в статье просто стараются эту тишину как-то раскрасить. Пока молчит, пока не отвечает....а похоже, что и не ответит.
Бедная Латвия.
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ПЛ33 минуты назад
И ещё лет 20 молчать будет. Меньше смердеть надо было когда ещё шпроты вкусно пахли.
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