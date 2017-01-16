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Продовольственно-ветеринарная служба констатировала первую в этом году вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в этом году. Из-за болезни в течение трех дней придется уничтожить все 5023 свиньи, которые содержатся на крупном хозяйстве Rukas в Кримулдской волости, пишет Latvijas Avīze.

Директор свиноводческого хозяйства и бойни Ancers, которому принадлежит Rukas, Эвинс Ваксс заявил, что эпидемия чумы стала огромным ударом для предприятия. По его словам, предприятие потеряет все, что было сделано за последние 20 лет.

Ваксс, также как и глава Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце заявили, что на данный момент нет никаких версий по поводу того, каким образом животные могли заразиться чумой. Обычно разносчиками заболевания являются дикие кабаны.

Лейниеце отметила, что ликвидация поголовья на ферме станет большим ударом для отрасли.

Тем временем министр земледелия Янис Дуклавс в интервью LTV заявил, что владельцы хозяйства получат компенсации из госбюджета.

Сумма компенсаций пока неизвестна, однако Дуклавс заявил, что деньги будут выплачена за всех свиней, которых пришлось ликвидировать.

Как ранее писал Mixnews, установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км вокруг фермы. На территории контролируется состояние домашних свиней и кабанов, мясные продукты и движение транспорта.

В прошлый раз АЧС у домашних свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных.