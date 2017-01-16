Экономика |

Если к моменту кризиса 2009 года в социальном бюджете Латвии было накоплено более миллиарда и это была финансовая подушка, то сейчас финансового резерва хватит только на выплату двух пенсий. Об этом в рамках конференции Dienas Bizness заявила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце.

"Понятно, что этого очень мало. Система должна быть способна как производить текущие выплаты, так и накопить резерв на случай какой-либо проблемы – финансового или демографического кризиса. Мы не знаем, что произойдет даже в этом году или в 2018-м. Какой будет латвийская налоговая система, каким будет отношение налогоплательщиков – все это будет влиять на систему. Да, финансовый резерв недостаточен, но, возможно, завтра ситуация изменится", - отметила Муйжниеце.

По ее мнению, из Латвии уезжают в основном те, у кого нет работы, поэтому чисто тех, кто работает и делает взносы социального страхования в Латвии особо не изменилось. Однако доверие населения к социальной защищенности по-прежнему низкое. Во многом это связано с непониманием, что эти взносы человек делает для себя, для своих родителей. Долгосрочная жизнеспособность самой системы зависит от того, насколько честно выплачиваются налоги и взносы, сказала она.

"Общество не понимает, как так может быть – такие низкие пенсии, столько проблем и такое высокое признание долгосрочности финансовой стабильности Латвии на международной арене. Но важно понимать, насколько мы защищены социально сейчас и насколько будем завтра. Это фундаментальный вопрос. Мы не готовы говорить про то, что будет с системой завтра, но говорить придется", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей об отмене подоходного налога на пенсии. К рассмотрению этой инициативы приступили парламентские комиссии.