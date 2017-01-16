Минблаг: финансовой "подушки" хватит только на две пенсии (8)

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Экономика | 16 января 2017 года, 15:34

Если к моменту кризиса 2009 года в социальном бюджете Латвии было накоплено более миллиарда и это была финансовая подушка, то сейчас финансового резерва хватит только на выплату двух пенсий. Об этом в рамках конференции Dienas Bizness заявила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце.

"Понятно, что этого очень мало. Система должна быть способна как производить текущие выплаты, так и накопить резерв на случай какой-либо проблемы – финансового или демографического кризиса. Мы не знаем, что произойдет даже в этом году или в 2018-м. Какой будет латвийская налоговая система, каким будет отношение налогоплательщиков – все это будет влиять на систему. Да, финансовый резерв недостаточен, но, возможно, завтра ситуация изменится", - отметила Муйжниеце.

По ее мнению, из Латвии уезжают в основном те, у кого нет работы, поэтому чисто тех, кто работает и делает взносы социального страхования в Латвии особо не изменилось. Однако доверие населения к социальной защищенности по-прежнему низкое. Во многом это связано с непониманием, что эти взносы человек делает для себя, для своих родителей. Долгосрочная жизнеспособность самой системы зависит от того, насколько честно выплачиваются налоги и взносы, сказала она.

"Общество не понимает, как так может быть – такие низкие пенсии, столько проблем и такое высокое признание долгосрочности финансовой стабильности Латвии на международной арене. Но важно понимать, насколько мы защищены социально сейчас и насколько будем завтра. Это фундаментальный вопрос. Мы не готовы говорить про то, что будет с системой завтра, но говорить придется", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Сейм были поданы подписи почти 12 000 жителей об отмене подоходного налога на пенсии. К рассмотрению этой инициативы приступили парламентские комиссии.

Комментарии 8
леший26 минут назад
вот МЫ тут празднуем столетие, а тут какой-то народ в окно стучится, мешает кушать чёрную икру и пить шампанское----скажите ИМ, что денег нет!!!====А если будут хулиганить, то скажи, что праздник обойдётся ИМ ещё дороже, за вызов полиции
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всемдобра26 минут назад
так вам всем верить-себя не уважать!вы ж как дурак со стеклянным хером - и прибор разобьете, и руки порежете.созидать не умеете,только разрушать.свое же население гробите, идиоты идиотские.
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пенсионер23 минуты назад
поподробнее куда делся 1 миллиард пенсионных накоплений???? на что такое потратили или тупо украли? и почему правители себе бесконца прибавляют зарплату. премиальные, а для увеличения пенсий денег нет
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