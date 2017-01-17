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В результате роста акциза на слабоалкогольные напитки в прошлом году 10 млн евро налоговых поступлений ушли из Эстонии в Латвию, отмечает Эстонский союза производителей пива.

Поступления акциза демонстрируют, что в 2016 году пивной рынок Эстонии сократился на 8%, а рынок прочих слабоалкогольных напитков - на 13%. В количественном выражении на внутреннем рынке Эстонии слабоалкогольных напитков было продано на 3,4 млн литров меньше, а пива - на 9 млн литров меньше, чем годом ранее. В результате трансграничной торговли более 10 млн евро налоговых поступлений ушли из Эстонии в Латвию.

"Существенное сокращение рынка, однако, не означает, что жители Эстонии стали потреблять меньше. Дополнительные объемы алкогольных напитков ввозили из Латвии, - заявил исполнительный директор Эстонского союза производителей пива Пеэтер Вырк. - Особенно заметным подъем трансграничной торговли был летом и во второй половине года, когда падение объема продаж внутри Эстонии составляло 10-15% каждый месяц".

Согласно расчетам, от продажи слабоалкогольных напитков в Эстонии было недополучено 10,1 млн евро в виде акциза и налога с оборота.

"Подавляющее большинство товара, способствовавшего недополучению эстонским государством налогов, было приобретено в Латвии. Можно без преувеличения сказать, что близорукая акцизная политика привела к тому, что налоговые поступления отправились в Латвию вместо того, чтобы работать в эстонской экономической среде", - отметил Пеэтер Вырк.

Продолжающийся резкий рост акциза на слабоалкогольные напитки в этом году и в начале следующего года значительно ухудшит состояние эстонского рынка и интенсифицирует трансграничную торговлю с Латвией.

"Резкий рост акциза в этом и следующем годах сделает разницу в ценах между Эстонией и Латвией почти трехкратной, а влияние на внутренний рынок может достигнуть 50 процентов", - уточнил исполнительный директор Эстонского союза производителей пива.

По оценке Эстонского союза производителей пива, в результате предстоящего повышения налогов в 2018 году на акцизе и налоге с оборота со слабоалкогольных и крепких напитков государство потеряет от планировавшегося объема около 150 млн евро.