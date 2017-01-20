Экономика |

Ни одно государство, которое нормально собирает налоги, не обходится без сообщений населения – попросту говоря, без стукачества, заявил порталу Rus.db.lv главный экономист Swedbank Мартиньш Казакс.

"Это не значит, что всему обществу надо становиться стукачами, но жителям надо понимать, что, чтобы государство могло содержать дороги, систему здравоохранения, систему образования, безопасности и так далее, надо всем честно платить налоги. И все играют по единым правилам. И если кто-то придумал, что он может эти правила не соблюдать, его сосед говорит: "Хорошо, но я не хочу платить за тебя. Пожалуйста, заплати свою часть"", - говорит Казакс.

Он считает, что готовность сообщать в СГД о неуплате налогов поднимает вопрос о готовности общества.

"Если общество придумывает себе, что все падает с неба и мне все дается только потому, что меня зовут, например, Мартиньш, это тупик. Это не значит, что латвийская экономика не будет расти. Будет, но рост будет медленным. Надо понимать, что если все живут здесь, то должны участвовать тоже все – по одним правилам. И поэтому до того, как мы научились собирать налоги, наказывать повышением налогов тех, кто и так их честно платит, и не ловить тех, кто не платит, недальновидно и легкомысленно", - делает вывод экономист.

Напомним, объем администрируемых Службой государственных доходов (СГД) поступлений в совокупный бюджет в 2016 году на 88,33 млн евро или 1,1% превысил план.

Как сообщает налоговая служба, по сравнению с 2015 годом поступления в совокупный бюджет увеличились на 7,3% или 544,1 млн евро, и это самый большой прирост за последние четыре года (в 2013 году прирост составил 5,5%, в 2014 году - 3,7%, в 2015 году - 5,4%).

Больше всего в 2016 году увеличились поступления обязательных взносов государственного социального страхования - на 175,61 млн евро или 7,4%. Как поясняет СГД, прирост обеспечили и введенный в 2016 году налог солидарности, который удерживается с трудовых доходов свыше 48 600 евро в год в виде обязательных социальных взносов и вносится на единый счет вместе с обязательными взносами государственного социального страхования, и увеличение самих трудовых доходов.