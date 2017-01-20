Экономика |

В Рижской думе, при поддержке первой в Латвии краудфандинговой платформы в сфере недвижимости Bulkestate.com, прошла дискуссия о внедрении новых технологий в развитие Риги.

В дискуссии приняли участие представители Рижской думы, лидеров рынка недвижимости, научного сообщества, IT компаний. Глава департамента жилья Рижской думы и окружающей среды Анатолий Алексеенко отметил, что развитие smart-технологий одна из первоочередных задач современного города.

"Во-первых, это непосредственно отражается на экономии средств для города и рижан. Во вторых, в городах, где активно внедряются новые технологии получает новый импульс развития предпринимательская среда", - сказал Алексеенко.

В свою очередь один из основателей первой в Латвии краудфандинговой платформы в сфере недвижимости Bulkestate.com Игорь Пунтусс подчеркнул, что сейчас идет фундаментальная перестройка мировой экономики, материальная составляющая в структуре жизненных благ уступает первенство информационной.

"Этому эффекту есть уже множество определений, но всеми принят термин - "информационная экономика", – пояснил Пунтусс. – Чем она революционна? Тем, что влияет не только на ВВП или другие экономические показатели. Она меняет социум – то есть то как мы с вами живем, общаемся, ходим на работу, обучаем детей и т.д. Это все кардинально изменит жизнь в городе".

Краудфандинг или «народное финансирование» очень простой, но эффективный механизм, который себя успешно зарекомендовал во всем мире.

"Смысл краудфандинга заключается в коллективном сборе средств, необходимых для осуществления конкретного проекта. Что инновационно, в роли инвестора может попробовать себя каждый. Сейчас Bulkestate.com предлагает два краудфандинговых инструмента — совместные инвестиции и совместная покупка недвижимости", - пояснил Пунтусс.

Как отметила член правления Ober Haus Real Estate Latvia Кристине Дубане, очень важно рассматривать комплексный подход для развития города, в том числе связывать инфраструктуру, окружающую среду и развитие информационных технологий.

Управляющий партнер Ordo group Елена Рудзите акцентировала внимание на более активное использование в Риге источников возобновляемой энергии. По словам Елены Рудзите современные технологии шагнули очень далеко и в основном уже помогают избежать климатических привязок для использования энергии солнца, ветра и воды.

Руководитель одного из ведущих порталов недвижимости City24.lv Максис Карлинс отметил, что новые технологии, в частности интернет-платформы, расширяют круг участников рынка недвижимости. В частности краудфандинг дает возможность привлечь к операциям с недвижимостью людей, которые раньше об этом и не мечтали. А в целом, такое расширение, позитивно отразится на капитализации всего рынка.

В рамках дискуссии приняли свои мнения высказали представители РТУ, LANIDA, Рижской торгово-промышленной палаты, компаний YIT Celtniecība, Silver Fox, R.evolution City, RJC Andrejosta, Varianti.lv, Balu.lv.

По итогам встречи участники договорились создать рабочую группу, которая могла бы проработать вопрос организации более широкой конференции с привлечением зарубежных экспертов и представителей городов, где уже внедрены технологии Smart city.