Латвийцы пытались незаконно использовать 20 млн евро из еврофондов (5)
В прошлом году уменьшилось число случаев мошенничества со средствами из фондов ЕС, но общий предотвращенный ущерб в денежном выражении был больше, чем годом ранее, сообщили в Госполиции.
В 2016 году по факту несоответствующего использования средств из фондов ЕС было заведено 16 уголовных дел и предотвращено мошенничество на сумму более 20 млн евро. Годом ранее предотвращенный ущерб составил 14 млн евро.
Расследованием преступлений со средствами из фондов ЕС занимается в основном управление по борьбе с экономическими преступлениями. В прошлом году управление передало для уголовного преследования шесть дел, связанных с мошенничеством со средствами из фондов ЕС.
В основном мошенничеством занимаются организованные группы, в состав которых входят действующие или бывшие предприниматели. В своих схемах они часто используют предприятия из других стран ЕС или офшорные фирмы.
Преступления тщательно готовятся - составляются документы, например, договоры покупки, займов. Процесс расследования сложен, так как требует анализа больших объемов информации.
В расследовании преступлений со средствами из фондов ЕС управление по борьбе с экономическими преступлениями сотрудничает с министерствами финансов, земледелия, Госканцелярией.
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В октябре на эти цели израсходовано 499 263 евро. Работникам Сейма выплачено 421 032 евро, сотрудникам автобазы - 78 230 евро.
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