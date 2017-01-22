Экономика |

В Латвии создана уникальная бесплатная социальная платформа Balu.lv, цель которой – помочь людям самостоятельно совершать сделки с недвижимостью, а также обустроить свой дом. Об этом в интервью радио Baltkom рассказали создатели социальной платформы Дмитрий Дульщиков и Евгения Дмитриченко.

Главная идея проекта – предоставить всестороннюю информацию о сделках с недвижимостью людям, которые ранее никогда с этим не сталкивались. На портале Balu.lv можно поэтапно увидеть, как необходимо действовать. Уникальность проекта заключается в том, что он не был заимствован у других стран, а создан с нуля.

"Первый шаг, это, как правило, поиск недвижимости, поскольку это то, с чего все всегда начинается. На этом этапе человеку, возможно, может понадобиться консультация специалиста, юриста или налогового консультанта, чтобы понять, сколько придется заплатить налогов со сдачи своего жилья в аренду или же при продаже своей недвижимости. Поэтому на нашем портале мы также предлагаем помощь в поиске специалиста в случае необходимости. Если все-таки человек продолжает свой путь самостоятельно (а это вполне реально и возможно на сегодняшний день), мы предлагаем выбрать себе источник финансирования - банк для ипотечного или потребительского кредита. Дальше мы показываем, как оформить сделку – на нашем портале указаны конкретные шаги, которые нужно предпринять, где какую справку заказать и где какой документ оформить. После того, как все документы оформлены, наступает последний этап – благоустройство своего нового или старого дома, и переезд. В этом также есть возможность получить помощь на портале Balu.lv", - рассказала одна из создателей данной платформы Евгения Дмитриченко.

Данный проект разрабатывался больше года. На данный момент, платформа уже доступна для интернет-пользователей, однако по-прежнему находится на стадии тестирования. Это было сделано для того, чтобы у самих пользователей была возможность повлиять на создание платформы и ее развитие. Сейчас на портале Balu.lv есть возможность подать объявление, оценить работу предтавителей услуг, а также поделиться своим опытом с другими пользователями.

Данную платформу в Латвии уже называют альтернативой порталу объявлений ss.lv. Создатель Balu.lv Дмитрий Дульщиков подтвердил, что портал действительно в процессе создания стал некоторой альтернативой ss.lv, однако такой цели специально не ставилось.

"Мы в основном концентрировались на недвижимости. С самого начала мы думали, что данная платформа будет прямым и легким путем, по которому мы поведем наших пользователей к "светлому будущему", а именно – к своему дому. Эта платформа служит не только для размещения объявлений, связанных с недвижимостью, но и рассказывает о домашнем обустройстве, об ощущении дома, а также о том, как сделать свой дом комфортным и красивым. Однако пока мы создавали платформу, прошло довольно много времени, и она определенным образом трансформировалась. Я думаю, что со временем она вновь будет меняться", - рассказал Дмитрий Дульщиков.

Он подчеркнул, что платформу Balu.lv нельзя рассматривать только как портал для объявлений, поскольку содержание сайта создается самими пользователями. Поэтому Balu.lv – это больше социальная сеть, чем просто портал объявлений.

"Наша задача – сделать так, чтобы пользователи – будь то специалисты или частные лица – общались между собой на нашей платформе. Именно они управляют тем, что происходит. Они оценивают друг друга, комментируют и т.д., то есть портал очень живой и интерактивный, то есть действует по принципу социальной сети. Но тем не менее кто-то может воспринимать его как портал объявлений", - отметил Дмитрий Дульщиков.

Тем временем, как отметила Евгения Дмитриченко, до появления Balu.lv человеку было гораздо сложнее найти специалиста, который специализируется на оказании услуг в сфере недвижимости.

"Если человеку понадобилась помощь юриста, где до появления Balu.lv можно было искать его? В журналах, в интернете или на той же доске объявлений. Наша задача была показать человеку, какой опыт имеется у этого юриста, что он специализируется именно на недвижимости, что его образование и предыдущий опыт работы позволяет ему помогать именно в этой сфере. Поэтому на портале Balu.lv человек может посмотреть CV и профиль каждого специалиста и понять, действительно ли этот специалист – тот, человек, который ему нужен. Также, после получения услуги у человека есть возможность оставить свой отзыв, чтобы другие пользователи могли узнать о его опыте", - отметила Евгения.

По словам создателей платформы, несмотря на то, что Balu.lv был создан недавно, популярность портала с каждым днем растет – пользователи делятся своими впечатлениями в соцсетях, а специалисты продолжают размещать информацию о себе и предлагать свои услуги. Каждое объявление тщательно просматривается, и если создатели платформы видят, что количество его просмотров можно улучшить, они делятся своими советами с пользователями.

"Это альтернативная вселенная тому, что было в Латвии до этого. Этот сайт создавался с нуля, мы не копировали никакой проект. Прежде чем сделать его, мы три месяца говорили о том, как мы будем это делать", - рассказал Дмитрий Дульщиков.

Как отмечают создатели платформы, миссия социальной платформы Balu.lv состоит в том, чтобы максимально облегчить человеку процесс поиска недвижимости и переезда, а также превратить это из тяжелой обязанности в захватывающее приключение.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Balu.lv.

Фото: facebook.com/balu.lv