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Самой востребованной маркой поддержанных машин среди латвийцев стал Volkswagen, свидетельствуют данные Латвийской автомобильной ассоциации (ЛАА).

В 2016 году жители Латвии приобрели 6636 автомобиля Volkswagen, 6163 машины Volvo и 5552 - Audi.

При этом, пошлый год был вторым подряд, когда в Латвии сокращался импорт подержанных автомашин.

Если в 2015 году уменьшение составило 2% по сравнению с предыдущим годом, то в 2016 году - уже 11%. В прошлом году в Латвии впервые зарегистрировано неполных 43,5 тыс. легковых пассажирских автомобилей, что на 5366 автомашин меньше, чем годом ранее.

Как заявил представитель ЛАА Петерис Рубулис, это связано с тем, что часть покупателей предпочитают брать новые авто в оперативный лизинг, а некоторые покупают автомашины, которые уже эксплуатировались в Латвии, и лозунг "только что из Германии" больше не гарантирует продажу.

"Благодаря годами накопленной Дирекцией безопасности дорожного движения базе данных одометров и с появлением инструментов проверки истории автомашин, например, autoDNA.lv, попадающие в Латвию автомашины тщательно изучаются. Мало кто уже верит тому, что богатый житель Западной Европы покупает автомобиль класса "премиум", чтобы проехать на нем 15 тыс. км. Если так и бывает, то это не те автомобили, которые можно купить "за лимонад" на вторичном рынке", - отмечает Рубулис.

Автоассоциация прогнозирует, что в этом году импорт подержанных пассажирских автомобилей вернется на уровень 2015 года, что связано с отменой налога на автомобили и мотоциклы.